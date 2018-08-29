Дочери Порошенко не поступили ни в один вуз в Украине - СМИ

Евгения и Александра Порошенко / Facebook.com

Младшие дочери президента Украины Петра Порошенко — 18-летние Евгения и Александра —отсутствуют в списке абитуриентов "Единой государственной электронной базы по вопросам образования".

Такое сообщение опубликовал портал "Страна". По мнению журналистов, президентские дочери будут учиться за границей, как и их старший брат Алексей, который получил высшее образование в Лондонской школе экономики и политических наук и в Европейском институте управления бизнесом (Франция).

В пресс-службе супруги президента Украины Марины Порошенко, по поводу того, где будут Александра и Евгения получать вышее образование, ответили так: "До начала учебного года мы обнародуем информацию".

К слову, плата за год обучения в 2018/2019 году в Лондонской школе экономики для иностранных студентов на бакалавриате стоит 19 152 фунтов стерлингов или около 694 тысяч гривен по курсу НБУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дочери Порошенко закончили престижный колледж в Великобритании.