Евгения и Александра Порошенко завершили обучение в престижном и дорогостоящем британском колледже "Конкорд".

Как сообщает интернет-газета Страна, последний экзамен в учебном заведении состоится только 30 июня, однако заключительная фотосессия и выпускной бал уже прошли.

Праздник по случаю окончания колледжа прошел в старинном украшенном здании. Сестры Порошенко демонстрировали безупречные фигуры в красивых платьях. Выпускная фотосессия прошла на заднем дворе учебного заведения и неподалеку от старинного замка XIII века – Актон-Барнелл.

Дочки президента одновременно учились в двух странах: в британском Concord College и киевском Кловском лицее иностранных языков №77. Учебу заграницей сестрам посоветовал старший брат Алексей, который также параллельно с украинской школой окончил Лондонскую экономическую школу.

По информации издания, 18-летние сестры-двойняшки будут поступать в один из вузов Британии. Известно, что колледж "Конкорд" занимает почетное четвертое место по уровню академической подготовки учеников среди школ этой страны. Выпускники поступают в Оксфорд и Кембридж, LSE и Imperial College, Университет Лондона и многие другие высшие учебные заведения по всей Европе.

Для учеников колледжа предоставляется полный пансион, который стоит около 1 млн 300 тыс. грн в год.

Напомним, ветеран полка "Азов", участник боевых действий на Донбассе Олег Толмачев дважды отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко на вручении наград победителям Invictus Games.