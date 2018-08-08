Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень

Нардеп от БПП и сын президента стал богаче на 10 миллионов гривень

Президент Петр Порошенко подарил старшему сыну отличный подарок - народному депутату от БПП Алексею Порошенко от отцовских щедрот перепало 1,1 миллиона гривен и часть прав на жилой дом в Козине общей стоимостью на 9,5 миллиона гривен.

К чести сына президента, сообщение о соответствующих изменениях в имущественном состоянии Алексей Порошенко внес в своею электронную декларацию, сообщает "Украинская правда".

Читайте также"Некуцые" подарки: детям нового главы Донецкой ОВГА подарили элитную недвижимость и землю – СМИВ декларации главы государства указывалось, что в 2017 году 100% дома принадлежали ему, а общая стоимость дома на момент приобретения составляла 30 миллионов гривен.

Напомним, ранее стало известно, какие подарки Петр Порошенко получил за годы своего президентства.