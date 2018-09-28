В США женщина несколько месяцев "изучала" этапы смерти на трупе матери

Донна Сью Хадгинс / Enfield Police Department/Facebook

В США 69-летнюю Донну Сью Хадгинс, жительницу штата Северная Каролина, арестовали сразу после того, как в жилище нашли разлагающийся труп ее матери − 93-летней Нелли Мэй.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты телеканала Fox News. По их данным, несколько месяцев труп пролежал в отдаленной комнате из-за того, что женщине было интересно изучить все этапы смерти.

Когда Хадгинс сообщила о смерти своей матери в похоронное бюро, то солгала, что не знает, куда та ушла перед кончиной. Сотрудникам агентства эта история закономерно показалась подозрительной и они обратились в полицию.

Офицеры прибыли в дом к Донне, где и обнаружили труп ее матери. Сейчас женщине предъявлено обвинение в сокрытии смерти. Суд ее выпустил под залог в 5 тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве женщина 30 лет держала в квартире труп матери.