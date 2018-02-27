В полиции рассказали, почему в Николаеве женщина 30 лет держала труп матери

В одной из многоэтажек Николаева местные жители забеспокоились, что давно не выходит из своей квартиры пожилая женщина. Для выяснения деталей соседи решили вызвать полицию.

Правоохранители открыли квартиру старушки и были шокированы обнаруженной там находкой, говориться в сюжете ТСН.

Все комнаты помещения, в буквальном смысле, были завалены мусором. Свет, газ и вода были обрезаны коммунальщиками за долги. Но поразило полицейских другое – в одной из спален на диване лежал труп пожилой женщины, который не имел признаков насильственной смерти, однако пролежал порядка 30 лет и превратился в мумию.

Хозяйка квартиры действительно какое-то время не выходила из квартиры, поскольку не могла двигаться из-за обострения заболевания опорно-двигательного аппарата. Произошедшее она журналистам не комментировала, однако в полиции сообщили, что женщина все эти годы получала пенсию умершей матери. Старушка была госпитализирована из-за проблем с двигательным аппаратом. Правоохранители допускают, ее поступок обусловлен психическим расстройством, что предстоит выяснить специалистам-медикам.

Напомним, в Бортничах настоятель храма выкопал труп своей сожительницы и выставил останки в церкви, чтобы прихожане поклонялись ему и целовали.