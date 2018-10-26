Поздравления с Днем автомобилиста в прозе, стихах и анимированных открытках

Всех водителей – как личных авто, так и водителей маршруток, троллейбусов, трамваев и даже автомобилистов военных, которые водят, к примеру, БТР – принято поздравлять в последнее воскресенье октября. В 2018 году День автомобилиста Украина (а вместе с нею Россия и Беларусь) отмечает 28 октября.

"Главред" заранее собрал идеи, как поздравить водителей с их праздником. В нашем материале собраны как поздравления прикольные, так и душевные слова для родных и близких. Причем не только для водителей-мужчин, но и поздравления с Днем автомобилиста для девушек и женщин.

Поздравления с Днем автомобилиста в прозе

Читайте такжеРадары TruCam: где и как заработал в Украине контроль скорости на дорогахВсех автомобилистов и любителей поздравляем с профессиональным праздником! Желаем гладкой дороги, правильной разметки, всегда зеленый свет и полный бак! Пусть ваши четырехколесные питомцы всегда сыто урчат, заводятся с пол оборота и радуют лихой ездой своих владельцев! Ни гвоздя, ни жезла!

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С Днем автомобилиста! Безупречных дорог, интересных попутчиков, идеальных маршрутов, культурных участников дорожного движения, терпения, уважения, соблюдения правил, добропорядочных стражей закона. Пусть восхитительными, удобными, безопасными будут ваши авто.

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С Днем автомобилиста. Пусть колеса крутятся, а мотор гудит, пусть любимый твой автомобиль несет тебя навстречу счастью и ветру добрых перемен. Желаю не нарушать правил дорожного движения и составлять собственные правила для удовольствия и радости жизни! Удачи на дороге и погожей погоды в пути.

Поздравления с Днем автомобилиста прикольные

Читайте такжеЗаработали новые правила парковки и ПДД: штрафы со скидками и эвакуация автоПоздравляю с Днем автомобилиста. Автострад удачи, Везения в жизни, Таланта вождения, Осторожности за рулем, Мира над головой, Отваги души, Благополучия в доме, Изобретательности ума, Легких путей к счастью, Игривого настроения, Свободы выбора, Тысячи возможностей.

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3 смс - 156 символов:

Пусть конь твой железный без устали пашет,

Патруль на дороге платочком вслед машет.

Удачи на трассе, в дороге везения,

И кейс с инвалютой на заднем сидении.

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3 смс - 141 символ:

Улетных путей, интересных дорог,

Жить весело, круто, не зная тревог.

Зеленого света во всех начинаньях,

С Днем автомобилиста тебя поздравляю!

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Если едешь за рулем – не зевай!

Красный свет никогда не пропускай!

Если проглядишь светофора свет,

Значит, будешь ходить пешком пять лет!

Поэтому за рулем внимателен будь,

И про пешеходов ты не забудь!

С днем автомобилиста тебя поздравляю,

Ровной, спокойной дороги тебе я желаю!

Поздравления с Днем водителя короткие

2 смс - 128 символов:

С Днем автомобилиста! Желаю ездить по дорогам счастья, парковаться на местах любви, заправляться топливом радости и вдохновения.

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2 смс - 120 символов:

Ни гвоздя, ни жезла я желаю.

За рулем — отличных приключений.

С Днем автомобилиста поздравляю,

И желаю я в пути везенья!

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3 смс - 175 символов:

С Днем автомобилиста! Желаю умеренной скорости на дорогах и высокой скорости на пути к мечте, желаю твоей машине удачных техосмотров, а тебе — твердое "здоров" на медосмотрах.

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Автомобилистам пожелать хочу,

Зеленую дорогу, счастливую судьбу,

Поменьше чтобы пробок было впереди,

Удачи и здоровья! Счастливого пути!