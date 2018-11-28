Рождественский пост-2018: история, традиции, что можно и чего нельзя есть

Рождественский пост / news.church.ua

Когда начинается Рождественский пост и сколько длится

В среду, 28 ноября, для христиан начинается ежегодный Рождественский пост. По обыкновению, он продлится до 6 января – Сочельника.

Впервые упоминания о том, что истовым христианам стоит постится в честь Рождества, встречаются в исторических хрониках четвертого века нашей эры. По данному поводу детально высказывался и святой Амвросий Медиодаланский, и Филастрий, и Блаженный Августин.

Читайте такжеСтало известно, какая погода в Украине ожидается на Новый год и РождествоПричем первоначально Рождественский пост длился от семи дней до двух недель. Однако на большом Соборе в 1166 году (организованном константинопольским патриархом Лукой и императором Византии Мануилом) священнослужители решили, что надо начинать поститься ровно за сорок дней перед Рождеством. Именно поэтому такой пост в церковных уставах называется еще Четыредесятницей. Третье его название – Филиппов пост (поскольку начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа)

Что можно и нельзя есть в пост

Священнослужители утверждают, что вплоть до Сочельника христианам нельзя есть мясо, сыр, коровье масло, молоко и яйца. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу церковным уставом прямо запрещено поедать рыбу и пить вино, а в целом трапезничать можно только без масла после вечерней молитвы либо посещения богослужения.

Употребление рыбы в пищу на время Рождественского поста можно лишь в субботние и воскресные дни и большие праздники (праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, храмовые праздники, дни великих святых и т.д.). В период с 20 декабря до 25 декабря Рождественский пост усиливается максимально − даже в субботу и воскресенье употребление рыбы является безблагодатным.

Читайте такжеКатолическое Рождество, Новый год: стало известно, когда украинцам светят длинные выходныеКроме того, как говорят священнослужители, постится нужно не только телесно, но и духовно − постоянно молиться, каяться, воздерживаться от страстей, пороков, искушений, прощать обиды, воздерживаться от секса, а также не посещать увеселительные / зрелищные мероприятия.

В день завершения же Рождественского поста (Cочельник) 6 января только при появлении первой звезды на небосклоне можно есть т.н. "сочиво" - блюдо, приготовлененое из размоченных зерен пшеницы, перемешанных с кусочками фруктов и медом. А вот какие-то особые традиции рождественского застолья у христиан отсутствуют - разговляться можно всем съестным, котороые есть в доме.

