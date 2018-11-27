Заговенье: приметы и традиции накануне Рождественского поста

Апостол Филипп / matronamosckov.cerkov.ru

Сегодня последний день перед Рождественским или Филипповым постом (в украиноязычной народной традиции также известен, как "Пилипівка"), который начинается 28 ноября 2018 года и продолжается до 6 января 2019 года.

Что такое Заговенье

В этот день православные отмечают Филиппов день или Заговенье. Сегодня чествуют память святого Филиппа, одного из двенадцати апостолов — учеников Иисуса Христа.

В последний день перед Рождественским постом разрешается употреблять скоромную пищу животного происхождения: мясную, молочную и яйца.

По древней славянской традиции Заговеньем называется время, когда воздерживались от работы, обильно ели и веселились в преддверии постовых ограничений.

Накануне закрома заполняли зерном, картошкой, пшеницей и другими овощами. Также на мясо забивали часть скота.

Святой апостол Филипп / Pravoslavie.ru

Почему Заговенье называют Филипповым днем

Пост перед Рождеством для православных христиан – это испытание духа и тела перед праздником рождения в мир Спасителя. За 40 дней до Рождества Христова вспоминается апостол Филипп, который вместе с Симоном-Петром и Андреем (Первозванным), является одним из двенадцати ближайших учеников Христа.

По давнему преданию, апостол проповедовал в Галилее, Греции, Скифии, при этом верующим являлись чудеса, о чем нам рассказывается в Деяниях Апостолов. Отмечается, что Филипп сумел обратить в христианскую веру целую страну - Эфиопию.По свидетельствам, Филипп являл чудеса воскрешения: однажды он воскресил младенца, кроме того, также воскресил мёртвого, которого уже несли на носилках на погребение.

Впоследствии апостол Филипп принял мученическую смерть. Его распятия вниз головой, а на месте казни вскоре построили гробницу в форме восьмиугольника, куда положили останки святого.

Уже в наши дни в результате раскопок в Иераполисе археологи нашли захоронение, которое, по мнению специалистов, и является усыпальницей апостола Филиппа.

Заговенье: приметы и традиции

На Заговенье православные наводят порядок в холодильнике, прячут подальше продукты, которые не употребляют в пост. При этом верующие завершают все дела, что бы в пост обращать внимание на внутренний благочестивый настрой.

Кроме того, вечером Филиппова дня по традиции занимались гаданием: девушки оставляли от ужина кусок говядины и клали его себе под подушку, зовя суженого "заговеться". После этого во сне можно было увидеть будущего жениха.

Вечером Филиппова дня занимались гаданием / Скриншот

Не редко в старину с Филипповок также начинались так называемые "бабьи засидки", когда женщины собирались в доме: пряли лен и шерсть, а при этом пели тихие песни или беседовали.

В Заговенье перед Рождественским постом выносили во двор еду, которая предназначалась духам, оберегающим домашних животных.

Также в этот праздник в народе существовала традиция задабривания домового. Хозяева дома перед ужином выходили во двор и зазывали его в дом.