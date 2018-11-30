Пьяный мужчина вызывал полицию из-за вторжения России в Украину

30 ноября 2018, 17:43

Полицейским мужчина утверждал, что злоупотребил спиртным и пересмотрел телевизор

Российский спецназ. Иллюстративное фото / cenznet.com

На Сумщине полицейские задержали пьяного мужчину за ложное сообщение о том, что российский спецназ  начал вторжение на Украину.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Главка Нацполиции по региону. Согласно опубликованным ведомством данным, 42-летний житель Шосткинского района позвонил в полицию и рассказал о вторжении российского спецназа через границу.

Через несколько часов звонившего вычислили. Мужчина был задержан в своем доме в состоянии алкогольного опьянения и доставлен в райотдел полиции.

Объяснить причину своего звонка он не смог и утверждал, что попросту "пересмотрел" телевизор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в МВД  рассказали о 80 тысячах российских военных на границе с Украиной. 

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Россия телевидение полиция пьянство алкоголь Сумщина мужчина вторжение России
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