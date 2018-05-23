Сергей Шнуров рассказал, как допился до белой горячки, и видел чертей

Известный российский музыкант и композитор, фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о том, как видел чертей из-за чрезмерного употребления алкоголя.

"Было один раз. Таких маленьких чертиков, небольших, нестрашных. Они были похожи на мышей", — рассказал артист в документальном фильме "Сергей Шнуров. Экспонат", который появился на YouTube-канале Красный квадрат.

Однако Шнуров не знает, допился ли он до белой горячки, или нет, ведь запомнил как выглядели эти черти.

"То ли я себе это напридумывал, потому что я прекрасно это помню, а белая горячка — беспамятство. Если я это видел, то, скорее всего, это была галлюцинация", - рассказал артист.

Музыкант добавил, что лишь в трезвом состоянии пишет песни – когда он в алкогольном опьянении, его интересуют другие вещи.

"Говорить о том, что алкоголь способствует творчеству, открытию какой-то там алкогольной чакры, связи с космосом — нет. Когда у тебя все пиз*ато, когда ты бухой в бане с шл*хами, какой идиот будет в этот момент придумывать песню? Извините, шл*хи, я на секундочку — песню придумаю", — посмеялся Шнуров.

Ранее "Ленинград" и Глюкоза выпустили анимационный клип о всем недовольных россиянах.