Прикольные картинки-пожелания с выздоровлением – анимированные открытки "Выздоравливай" и не только

Главред собрал самые задушевные стихи и картинки с пожеланиями поправляться для родных и близких.
Люди порой болеют. И пока их лечением занимаются опытные врачи, все, что остается родным и бликом – поддержать дорогого человека ласковым словом или поднять ему настроение прикольной картинкой с пожеланием выздоровления. Это очень важно, ведь позитивные эмоции во время болезни особенно необходимы.
Если заболел друг-иностранец, то можно пожелать ему "Выздоравливай" на английском: "Get well soon". А можно отправить смс или письмо с открыткой.
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Выздоравливай скорей: пожелания
Поправляйся моя родимая,
Моя дорогая мама.
Ты просто необходима мне
Как воздух, скажу прямо.
Без тебя все блекнет и вянет,
Без тебя и солнце не греет.
Мама моя родная,
Выздоравливай поскорее.
***
Пусть здоровье ранним утром принесет тебе заря.
Пусть каждая минута сразу вылечит тебя!
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***
Выздоравливай, родная,
Выздоравливай скорее,
Приходи ко мне быстрей!
Тебя я вылечить сумею.
Слышишь? Больше не болей!
***
Поправляйся, не болей,
Моя милая подруга,
Чай полезный, вкусный пей
И побольше кушай фруктов.
Дорогая, будь здоровой,
Чтоб болезни не цеплялись,
Чтобы ты была весёлой,
Чтобы только улыбалась.
***
Пусть моя любовь тебя согреет,
никогда ты не болей!
Пусть здоровье будет крепким,
выздоравливай скорей!
Знай, как я тебя люблю,
если надо позвони, чем могу – я помогу!
***
Выздоравливай, любимый,
Не хочу, чтоб ты болел,
Будь всегда здоровым, милый,
Чтоб недуг напасть не смел.
За тебя переживаю,
Знай, что ты мне дорог очень.
Крепко-крепко обнимаю,
Поправляйся, мой хороший.
***
Ставь примочки на височки
И горчичку чтоб в носочки,
Сопли чаще вытирай,
Одним словом, не хворай.
***
Что-то, друг, ты расхворался!
Вирусов что ль нахватался?
Ты давай, этим болезням
Ни за что не поддавайся!
Выздоравливать стремись,
Пусть подарит тебе жизнь
Лучшее в мире лекарство.
Стать здоровым постарайся.
***
Болезнь уйдет, надо только переждать!
Полежать, поспать — и счастье вернется опять!
***
Друг мой, обидно, что болеешь...
Я шлю тебе большой привет!
Ты свой недуг преодолеешь,
Ведь ты совсем не домосед.
***
С болезнью сражайся, не поддавайся хвори, не падай духом и выздоравливай скорей!
***
Ну зачем ты не следил
За здоровьем и простыл?
Пожелать хочу сейчас,
Чтоб болезнь ушла на раз!