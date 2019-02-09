Прикольные картинки-пожелания с выздоровлением – анимированные открытки "Выздоравливай" и не только

9 февраля 2019, 05:51

Главред собрал самые задушевные стихи и картинки с пожеланиями поправляться для родных и близких.

  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника
  • Выздоравливай скорее – картинки и открытки Фото из открытого источника

Люди порой болеют. И пока их лечением занимаются опытные врачи, все, что остается родным и бликом – поддержать дорогого человека ласковым словом или поднять ему настроение прикольной картинкой с пожеланием выздоровления. Это очень важно, ведь позитивные эмоции во время болезни особенно необходимы.

Если заболел друг-иностранец, то можно пожелать ему "Выздоравливай" на английском: "Get well soon". А можно отправить смс или письмо с открыткой.

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Выздоравливай скорей: пожелания

Поправляйся моя родимая,

Моя дорогая мама.

Ты просто необходима мне

Как воздух, скажу прямо.

Без тебя все блекнет и вянет,

Без тебя и солнце не греет.

Мама моя родная,

Выздоравливай поскорее.

***

Пусть здоровье ранним утром принесет тебе заря.

Пусть каждая минута сразу вылечит тебя!

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***

Выздоравливай, родная,

Выздоравливай скорее,

Приходи ко мне быстрей!

Тебя я вылечить сумею.

Слышишь? Больше не болей!

***

Поправляйся, не болей,

Моя милая подруга,

Чай полезный, вкусный пей

И побольше кушай фруктов.

Дорогая, будь здоровой,

Чтоб болезни не цеплялись,

Чтобы ты была весёлой,

Чтобы только улыбалась.

***

Пусть моя любовь тебя согреет,

никогда ты не болей!

Пусть здоровье будет крепким,

выздоравливай скорей!

Знай, как я тебя люблю,

если надо позвони, чем могу – я помогу!

***

Выздоравливай, любимый,

Не хочу, чтоб ты болел,

Будь всегда здоровым, милый,

Чтоб недуг напасть не смел.

За тебя переживаю,

Знай, что ты мне дорог очень.

Крепко-крепко обнимаю,

Поправляйся, мой хороший.

***

Ставь примочки на височки

И горчичку чтоб в носочки,

Сопли чаще вытирай,

Одним словом, не хворай.

***

Что-то, друг, ты расхворался!

Вирусов что ль нахватался?

Ты давай, этим болезням

Ни за что не поддавайся!

Выздоравливать стремись,

Пусть подарит тебе жизнь

Лучшее в мире лекарство.

Стать здоровым постарайся.

***

Болезнь уйдет, надо только переждать!

Полежать, поспать — и счастье вернется опять!

***

Друг мой, обидно, что болеешь...

Я шлю тебе большой привет!

Ты свой недуг преодолеешь,

Ведь ты совсем не домосед.

***

С болезнью сражайся, не поддавайся хвори, не падай духом и выздоравливай скорей!

***

Ну зачем ты не следил

За здоровьем и простыл?

Пожелать хочу сейчас,

Чтоб болезнь ушла на раз!

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здоровье открытки картинки пожелания
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