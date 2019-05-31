День блондинок 2019: что за праздник и как поздравить

31 мая отмечается Всемирный день блондинок.

С каждым годом детей-блондинов рождается все меньше: если в середине ХХ века их был 51%, то уже в 2010 году – всего 14%. Ученые высчитали, что последний ребенок-блондин родится в 2202 году.

Блондинистых представителей человечества вдвое чаще кусают комары. Их часто считают глупышками, хотя по данным различных тестирований, IQ блондинок даже немного выше, чем у брюнеток и рыжих, и не уступает уровню интеллекта шатенок.

Так что пока блондинки не вымерли и их не закусали комары – самое время поздравить их с Днем блондинок 2019.

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День блондинок: поздравления

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Поздравляю с Днем блондинок!

В жизни ярких вечеринок.

Чтоб легко все получалось

И что хочешь, чтоб сбывалось.

Чтоб капризы выполняли

И подарки покупали.

Не толстеть, чтобы от торта

Много ездить по курортам.

***

Светлые головы – это блондинки.

Словно с журнальной сбежали картинки,

Яркие, смелые и откровенные –

Смогут весь мир подчинить, наверное.

Казаться чуть глупой – оружие умных,

Казаться смешной – оружие мудрых,

Казаться чуть слабой – оружие сильных –

Есть весь арсенал у самых красивых.

***

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Всех обладательниц шикарных белокурых волос поздравляем с их днем. Пусть ценят вас не только за привлекательную внешность, но и креативность, жизнерадостность, индивидуальность, светлую, умную голову. Счастья вам, дорогие блондинки!

***

Весь мир сегодня для блондинок,

Им все теперь разрешено!

Побольше было чтоб искринок

В глазах! Вы слаще, чем вино!

Вы женщины, каких так мало,

Природа праздник создала!

В вас и призыв и вызов тайный,

Такие, девушки, дела!

***

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Поздравляем с Днем блондинок! Пусть меньше про Вас сочиняют анекдотов, а больше любят, холят, лелеют. Пусть жизнь будет легкой и счастливой, все получается просто и быстро.