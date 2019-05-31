День блондинок 2019: что за праздник и как поздравить

С каждым годом детей-блондинов рождается все меньше.
31 мая отмечается Всемирный день блондинок.
С каждым годом детей-блондинов рождается все меньше: если в середине ХХ века их был 51%, то уже в 2010 году – всего 14%. Ученые высчитали, что последний ребенок-блондин родится в 2202 году.
Блондинистых представителей человечества вдвое чаще кусают комары. Их часто считают глупышками, хотя по данным различных тестирований, IQ блондинок даже немного выше, чем у брюнеток и рыжих, и не уступает уровню интеллекта шатенок.
Так что пока блондинки не вымерли и их не закусали комары – самое время поздравить их с Днем блондинок 2019.
Читайте такжеMaruv превратилась в блондинку и спела песню Siren Song под гитару
День блондинок: поздравления
4 смс - 207 символов:
Поздравляю с Днем блондинок!
В жизни ярких вечеринок.
Чтоб легко все получалось
И что хочешь, чтоб сбывалось.
Чтоб капризы выполняли
И подарки покупали.
Не толстеть, чтобы от торта
Много ездить по курортам.
***
Светлые головы – это блондинки.
Словно с журнальной сбежали картинки,
Яркие, смелые и откровенные –
Смогут весь мир подчинить, наверное.
Казаться чуть глупой – оружие умных,
Казаться смешной – оружие мудрых,
Казаться чуть слабой – оружие сильных –
Есть весь арсенал у самых красивых.
***
Читайте такжеСтройная блондинка Леди Гага снялась топлес для глянца
4 смс - 232 символа:
Всех обладательниц шикарных белокурых волос поздравляем с их днем. Пусть ценят вас не только за привлекательную внешность, но и креативность, жизнерадостность, индивидуальность, светлую, умную голову. Счастья вам, дорогие блондинки!
***
Весь мир сегодня для блондинок,
Им все теперь разрешено!
Побольше было чтоб искринок
В глазах! Вы слаще, чем вино!
Вы женщины, каких так мало,
Природа праздник создала!
В вас и призыв и вызов тайный,
Такие, девушки, дела!
***
3 смс - 172 символа:
Поздравляем с Днем блондинок! Пусть меньше про Вас сочиняют анекдотов, а больше любят, холят, лелеют. Пусть жизнь будет легкой и счастливой, все получается просто и быстро.