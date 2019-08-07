Чем Украина обязана Кулишу и как тот отомстил знаменитой любовнице / Украинское радио

Google решил отметить дудлом 200-летие со дня, как родился украинский писатель Пантелеймон Кулиш.

Кулиш первым перевел на украинский язык Святое Письмо, был известен своими переводами Шекспира и Байрона.

Первая украиноязычная арифметика и современные 1000 гривен

Именно в его типографии в 1863 году свет увидела первая украиноязычная арифметика. Недаром в украинском обществе так рьяно продвигалась идея изобразить Кулиша на купюре в 1000 гривен.

И, конечно, он писал сам. Самый известный роман Кулиша – "Черная рада". Его называют "лучшей исторической повестью в нашей литературе". Кулиш по праву считается одним из лидеров украинофильства. Он выступал автором концепции "хуторской философии".

Кроме того, Кулиш реформировал украинский алфавит, выкинув старославянские буквы "ять" и "ы". Новая азбука Пантелеймона, так называемая "кулишовка", легла в основе современной украинской.

Блогер и пиарщик

Говоря современным языком, Пантелеймон Кулиш – это своего рода блогер и гений пиара девятнадцатого века. Именно благодаря его деятельному участию появились издания таких будущих классиков украинской литературы, как Тарас Шевченко и Марко Вовчок, Анна Барвинок и Олекса Стороженко. Он исследовал биографию Николая Гоголя и продвигал его произведения.

Знаменитая любовница Пантелеймона Кулиша

К слову, именно с Вовчок (настоящее имя – Мария Вилинская) у Кулиша был страстный роман. Продлился он всего пять месяцев, но был безудержным и страстным. Вовчок уже была несвободна: ее мужем был Афанасий Маркович. Пара воспитывала трехлетнего сына.

Читайте такжеДень Пантелеймона – как ему молятся и что нельзя делать в этот деньСам Пантелеймон на тот момент был уже женат на Анне Барвинок, которая даже бросила неверного супруга.

"Внешне – простая баба: противные белые глаза с противными белыми бровями и ресницами, плоское лицо, на людях молчит, никак не разговоришь, отвечает только "да" и "нет". Все мужчины сходят от нее с ума: Тургенев лежит у ее ног, Герцен приехал к ней в Бельгию, Кулиш из-за нее разошелся с женой", – так характеризовала разлучницу Вовчок троюродная сестра Льва Толстого.

Впрочем, разлука супругов не продлилась долго. После ссоры с Вовчок Кулиш практически приполз к жене на коленях – и та все-таки простила муженька.

Позднее Кулиш (который был редактором и издателем первых произведений Вовчок) даже утверждал, что все украинские произведения Вилинской на самом деле были написаны ее первым мужем, Афанасием Маркевичем, и та, мол, себе их авторство нагло присвоила.