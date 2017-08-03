Путин выделил деньги на возвращение беженцев из России на Донбасс

Президент России Владимир Путин выделил грант на реализацию программы "Репатриация беженцев на Донбасс".

Проект рассчитан на Россию и оккупированные части Донецкой и Луганской областей, пишет Коммерсантъ.

Общая сумма финансирования программы составляет 654 тысяч рублей.

Так, краснодарской организации Центр развития региона было выделено 471 тысячу рублей (около 7 тысяч долларов) на "проведение социологического исследования проблематики беженцев из региона", сообщается на сайте Фонда грантов.

"Проект будет реализован на всей территории РФ "и русскоязычного пространства" (в форме дистанционных услуг и работы), в том числе на территории Донецкой и Луганской областей Украины, за исключением линии соприкосновения воюющих сторон", — пишет газета.

Как следует из информации о проекте, программа "Репатриация беженцев в Донбасс" направлена на оказание помощи жителям оккупированных территорий Донбасса, пострадавшим в результате конфликта в Украине.

В организации утверждают, что в Россию с 2014 года приехали 660 тысяч беженцев из Украины, а всего территорию Донбасса покинули более 2 миллиона человек.

Авторы проекта утверждают, что большинство переселенцев готовы вернуться на Родину, если им будет обеспечена работа и жилье в безопасных районах, но пока в местах компактного расселения беженцев возникает социальная напряженность, а территория Донбасса страдает от оттока трудоспособного населения.

ЦРР предлагает программу помощи беженцам, состоящую из трех этапов: проведение социологического исследования в среде беженцев, разработка и публикация рекомендаций для репатриации. На третьем этапе инициаторы проекта намерены оказывать организационное содействие возвращению беженцев в Донбасс, включая помощь при трудоустройстве.

Напомним, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что в Луганской области после деоккупации может произойти демографическая катастрофа.