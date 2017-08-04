В Украине зафиксированы первые смерти от жары, а Киев накрывает метеорологическая дымка

В Украине уже два человека умерли от сильной жары.

Так, во Львове на улице умер 60-летний мужчина. По словам врачей, он имел проблемы с сердцем и их могла обострить жара, сообщает ТСН.

Кроме того, в Луцке от жары умерла женщина во время поездки в троллейбусе. Ей также было 60 лет.

Тем временем столицу из-за жары накрывает метеорологическая дымка: загрязненный воздух не поднимается вверх и держится земли.

СМИ также опубликовали рекомендации, как спастись от жары.

Напомним, ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и синоптики предупреждали украинцев о сильной жаре.

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