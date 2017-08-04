"Оставили парочку жмуров". Волонтер показал вражеские позиции, занятые бойцами АТО

Бойцы АТО заняли одну из вражеских позиций, брошенную российскими террористами.

Об этом рассказал офицер запаса в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай на своей странице в Facebook.

Он опубликовал видеозапись первых минут пребывания украинских бойцов на позиции, брошенной сторонниками "русского мира".

На видеозаписи ее автор показывает окопы российских террористов и говорит, что те ушли, оставив "до фига БК и парочку жмуров". Обстоятельств автор не уточняет и не говорит о точной дате происшедшего.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее волонтер рассказал об уничтоженной позиции врага на Светлодарской дуге.