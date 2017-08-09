"Свободная пресса" против секретности. Военный журналист рассказал о табу в зоне АТО

Для военных журналистов в зоне АТО на Донбассе существует множество табу, кроме того, у них поднята планка самоцензуры.

Об этом военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде".

"Конечно, для военного журналиста есть ограничения. В первую очередь, они связаны с необходимостью соблюдение режима секретности, определяемого военной и государственной тайной. Военный журналист в силу того, что бывает в тех местах, где может получить информацию закрытого характера, обязан, согласно законам, соблюдать режим секретности. Иначе он может навредить уровню обороноспособности страны, в частности, нанести вред Вооруженным силам", — рассказал эксперт по вопросам армии и СМИ.

"Однако это не значит, что это дает право властям, в том числе военным, на цензуру и политические или идеологические ограничения", — подчеркнул координатор "Информсопротивления".

"Многие военные журналисты имеют значимый уровень самоцензуры. Человек, который пишет и снимает в военной сфере, рано или поздно приходит к осознанию того, что можно показать, чтобы не навредить. Хотя в этой сфере есть и проблемы. Ряд отечественных журналистов выше этих соображений ставят примат "свободной прессы" над любыми соображениями секретности, определяемыми военной и государственной тайной их же государством", — подытожил Константин Машовец.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, возможны ли междоусобные разборки между ДНР и ЛНР.

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