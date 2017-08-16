На Днепропетровщине российскому боевику ДНР суд дал 8 лет тюрьмы

16 августа 2017, 22:53

Террорист ДНР обеспечил переезд российскому наемнику на оккупированную территорию Донецкой области.

Российскому боевику ДНР суд дал 8 лет тюрьмы

В Днепропетровской области Новомосковский горрайонный суд приговорил российского террориста ДНР Василия Кусакина к 8 годам лишения свободы.

Об этом идет речь в приговоре суда от 11 августа, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений.

В материалах суда отмечается, что в июне 2015 житель Якутии в соцсети "Одноклассники" сообщил одному из террористов ДНР, личность которого не установлена, что хочет служить наемником. Условия вступления в террористическую организацию ДНР он услышал в ходе дальнейшей личной встречи в г.Ростов-на-Дону (Россия).

Неустановленный террорист ДНР обеспечил переезд российскому наемнику на оккупированную территорию Донецкой области в пансионат "Солнышко", в оккупированном селе Безымянное, где базировался "9-й мотострелковый полк 1-го армейского корпуса вооруженных сил ДНР. Мужчина поступил стал наемником и был обучен террористами ДНР тактике боя.

В дальнейшем перешел в "подразделение военной разведки" "Тайфун", в составе которого брал в плен украинских офицеров в селе Коминтерново. Позже был зачислен на должность "сапера".

В ноябре 2015 года перешел в диверсионно-разведывательную группу "Белые Лебеди". В декабре 2015 получил военный билет ДНР где значился как "пулеметчик". С 16.01.2016 по 27.02.2016 принимал участие в боях на позиции "Тоннель" в с.Широкино, осуществляя вооруженное сопротивление украинским военным подразделениям.

По словам свидетеля, который вел с ним переписку в "Однокласссниках", за участие в войне обвиняемый получал месячную зарплату в 20 тыс. рублей.

В суде обвиняемый признал свою вину. Сказал, что понимал, что они ведут войну против армии Украины. Сообщил, что им ставили боевые задачи забирать оружие и брать в плен украинских офицеров.

Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы без конфискации имущества. В срок наказания засчитывается предварительное заключение с 17 января 2017 года, когда он был задержан.

Напомним, в Донецкой области организатору "референдума" ДНР суд дал пять лет тюрьмы.

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ДНР Россия суд террорист приговор
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