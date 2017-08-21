NASA покажет солнечное затмение в прямом эфире

Солнечное затмение в США покажут в режиме онлайн.

Об этом пишет kp.ua.

Трансляция начнется на сайте NASA в 21:26.

Посмотреть небесное явление можно будет по этой ссылке. Специалисты космического агентства также будут выкладывать снимки ускользающего в тень солнца и комментировать событие.

Солнечное затмение можно будет видеть только на территории США. Это первое за сто лет подобное явление, которое можно наблюдать и на тихоокеанском и на атлантическом побережьях страны. Солнце будет скрываться в тени в течении полутора часов, а его апогей продлится несколько минут. Солнце скроется полностью и на улице наступит ночь в одних регионах страны на минуту, а в некоторых максимально — до 2 минут 40 секунд.

В США событие уже окрестили "великим американским затмением". Его можно будет видеть в 14 штатах на территории площадью 113 километров в ширину и 4,8 тысячи километров в ширину.

Напомним, NASA показало новую карту "Звезды смерти".