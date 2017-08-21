Экс-глава Пенитенциарной службы: Насиров положил в воровской общак Лукьяновского СИЗО 50 тысяч долларов

Подозреваемый в нанесении ущерба государству на 2 млрд грн и отстраненный глава Госфискальной службы Роман Насиров положил в воровской общак Лукьяновского СИЗО 50 тысяч долларов.

Об этом бывший глава Пенитенциарной службы (2014) и начальник Лукьяновского СИЗО (2009–2010) Сергей Старенький рассказал в интервью "Гордону".

"На снимке рядом с Насировым криминальные авторитеты: Львовский (смотрящий за женским корпусом Лукьяновского СИЗО), Алик Хусанулин (смотрящий за всем СИЗО) и Буба (смотрящий за камерами для пожизненно осужденных). За кадром остались Серега Прокурорский, Паша-юрист и Валера Криворожский", — говорит бывший тюремщик.

"По оперативной информации, Насиров положил в общак 50 тыс. долл.", — рассказал бывший начальник Лукьяновского СИЗО и добавил, что это произошло "не очень" добровольно.

"Криминальные авторитеты пришли к Насирову в камеру и попросили: мол, мы тебе уважение оказываем, но и ты должен братве уважение показать, например, дать 50 тыс. долл." — продолжает Старенький.

"Насиров наполовину испуган. Ну представьте: вчера вы были крупным чиновником, сегодня попали в Лукьяновское СИЗО, за событиями вокруг вас следит вся страна, вдруг дверь вашей камеры открывается, и заходят реальные пацаны для познакомиться. Сильно вы обрадуетесь? Факт того, что криминальные авторитеты сфотографировались с Насировым и не побоялись слить фото в СМИ говорит о том, кто на самом деле управляет Лукьяновским СИЗО", — подытожил бывший глава Пенитенциарной службы.

Ранее "Главред" сообщал, что суд арестовал недвижимость отстраненного главы ГФС.