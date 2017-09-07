По стандартам НАТО. Украина модернизировала для Польши танк Т-72

На международной выставке оборонной промышленности MSPO-2017 Украина представила новейший танк ПТ-17, который является результатом глубокой модернизации танка Т-72 силами украинских и польских специалистов.

Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома, танки заинтересовали министерство обороны Польши.

Соглашение подписали в апреле 2017 между Укроборонпромом и польской компанией Zaklady Mechaniczne "Bumar - Labedy" S.A. Предложение о партнерстве в создании нового продукта поступила с польской стороны. Следует отметить, что и Польша, и Украина имеют достаточно большой парк советских танков Т-72.

Украинская сторона предоставила автоматы заряжания, новый двигатель, трансмиссию, новейшие орудия 120-миллиметрового калибра, систему управления огнем, вспомогательную силовую установку, систему динамической защиты, башни демонстрационного образца, осуществила модернизацию моторно-трансмиссионного отделения танка. Все это разработали в соответствии со стандартами НАТО.

В свою очередь польская сторона отметила, что потрясена оперативностью украинских специалистов, которые менее, чем за 5 месяцев разработали, изготовили и предоставили все комплектующие, агрегаты и компоненты, чтобы на MSPO-2017 состоялась полноценная презентация нового танка.

Положительное решение Минобороны Польши о приобретении танков ПТ-17 позволит предприятиям Украины принять участие в масштабном проекте перевооружение польской армии, который предварительно оценивают в несколько сотен миллионов долларов.

Напомним, "Киевский бронетанковый завод" разработал новую модернизацию основного боевого танка Т-72А к виду Т-72АМТ.