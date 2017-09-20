В Умани хасиды начинают праздновать Новый год, уже прибыло около 30 тысяч, опубликованы фото и видео

На сегодняшний день в Умань Черкасской области, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, на празднование иудейского Нового года — Рош Ха-Шан — прибыли более 30 тысяч гостей из разных стран, в том числе из Америки, Великобритании, Израиля, Мексики, Голландии, Аргентины.

Об этом сообщил спикер управления Национальной полиции региона Дмитрий Грищенко, пишет 112 Украина.

Стоит отметить, что сегодня на могиле цадика Нахмана начнутся основные мероприятия. В течение праздничных дней правопорядок в городе обеспечивают свыше полутысячи полицейских.

"С целью обеспечения общественного порядка публичной безопасности зона проведения мероприятий разделена на 6 участков, и на них круглосуточно несут службу более 500 представителей полиции. Всего действуют 43 маршрута, 16 стационарных постов и 10 контрольно-пропускных пунктов. Все сотрудники полиции несут службу с табельным огнестрельным оружием. В настоящее время грубых нарушений общественного порядка нет", — отметил Грищенко.

Напомним, в целом ожидается прибытие в Умань около 40 тысяч паломников.

Стоит от метить, что каждую осень в Умань Черкасской области, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош Ха-Шана прибывают хасиды со всего мира. Еврейский новыйгод празднуется в этом году с 20 по 22 сентября.

По традиции в эти дни они молятся о даровании им отличного года и новой судьбы.

Фото: vch-uman.in.ua; facebook.com/04744info; видео: 112 Украина