Блогер назвал имена боевиков, уничтоженных в сентябре

В частности, на Донбассе якобы ликвидирован террорист "Ежик".
В сентябре на востоке Украины уничтожены три боевика — Максим Чаплин (позывной "Начкар"/"Габен"), возможно, Сергей Никифоров ("Ежик"), а также Илья Джурило.
Об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer.
В то же время активист сообщил, что ранее двое из указанных террористов были внесены в "чистилище" организации "Миротворец".
"Чаплин Максим Борисович — "Начкар"/"Габен" (Горловка, 02.08.82) стал "груз 200" ~ (приблизительно — Ред.) 18.09.17… Никифоров Сергей Евгеньевич (?) — "Ежик" (Енакиево, 14.02.97) стал "груз 200" 16.09.17… Джурило Илья Андреевич (31.05.86, Докучаевск) стал "груз 200" 17.09.17 (вероятно, небоевой)", — говорится в сообщениях.
Чаплин Максим Борисович "Начкар"/"Габен" (Горловка, 02/08/82) стал #груз200 ~18/09/17 https://t.co/2BCfGC1g9e pic.twitter.com/8VIO7fvPwh— Necro Mancer (@666_mancer) September 21, 2017
Никифоров Сергей Евгеньевич(?) "Ёжик" (Енакиево, 14/02/97) стал #груз200 16/09/17 pic.twitter.com/6Nzrny1yjP— Necro Mancer (@666_mancer) September 20, 2017
Джурило Илья Андреевич (31/05/86, Докучаевск) стал #груз200 17/09/17 (вероятно, небоевой) https://t.co/XwOZkWAbmA pic.twitter.com/oJ1S9Wl3c3— Necro Mancer (@666_mancer) September 19, 2017
Напомним, пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что в зоне спецоперации на Донбассе за прошедшую неделю (11-17 сентября) были уничтожены десять боевиков, а 31 — получил ранения.