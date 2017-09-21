Блогер назвал имена боевиков, уничтоженных в сентябре

В сентябре на востоке Украины уничтожены три боевика — Максим Чаплин (позывной "Начкар"/"Габен"), возможно, Сергей Никифоров ("Ежик"), а также Илья Джурило.

Об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer.

В то же время активист сообщил, что ранее двое из указанных террористов были внесены в "чистилище" организации "Миротворец".

"Чаплин Максим Борисович — "Начкар"/"Габен" (Горловка, 02.08.82) стал "груз 200" ~ (приблизительно — Ред.) 18.09.17… Никифоров Сергей Евгеньевич (?) — "Ежик" (Енакиево, 14.02.97) стал "груз 200" 16.09.17… Джурило Илья Андреевич (31.05.86, Докучаевск) стал "груз 200" 17.09.17 (вероятно, небоевой)", — говорится в сообщениях.

Напомним, пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что в зоне спецоперации на Донбассе за прошедшую неделю (11-17 сентября) были уничтожены десять боевиков, а 31 — получил ранения.