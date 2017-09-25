Волонтеры сообщают, что число обстрелов боевиков возросло почти в три раза

Число и интенсивность обстрелов боевиками позиций сил АТО по сравнению с началом месяца возросло почти в три, и прошлые выходные у украинских военных не прошли без потерь.

Об этом "Главреду" сообщают волонтеры фонда "Вернись живым".

По их словам, горячими точками на линии разграничения остаются Широкино, Павлополь, Водяное и Марьинка — на Приморском направлении; Авдеевская промзона, шахта "Бутовка", окрестности Светлодарской дуги — вблизи Донецка; Крымское и Новоалександровка — на Луганщине.

"Пока дипломаты обсуждают возможность введения миротворцев, террористы очень немирно палят по нашим позициям из гранатометов, минометов и пулеметов, не говоря уж о стрелковом оружии, постоянной работе снайперов и диверсионных групп", — констатируют они.

Волонтеры отмечают, что несмотря на уменьшение интенсивности использования тяжелого вооружения (по сравнению с летними месяцами), от стрелкового оружия противника у ВСУ есть потери.

"От пуль из стрелкового оружия в начале сентября погибли уже два наших бойца (7 сентября в районе Авдеевки, 23 сентября у Новоалександровки). Пока война будет продолжаться, она так или иначе будет уносить жизни и здоровье, съедать ресурсы, сеять потери. И несмотря на попытки остановить ее дипломатическим путем, основным аргументом в переговорах с противником должна оставаться боеспособная пехота", — отмечают в "Вернись живым".

Ранее "Главред" сообщал, что боевики зарываются в землю на "Бахмутке", создают сплошную линию обороны вместо очаговой.

Помочь оснастить наших пехотинцев оборудованием, которое дает превосходство над армией агрессора, можно здесь: https://goo.gl/mJm4QA

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