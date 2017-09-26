Новые детали зверского убийства главы "Киевоблэнерго". СМИ рассказали, как бандиты издевались над жертвами

Стали известны новые детали зверского убийства главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного.

Как стало известно "Обозревателю" из собственных источников, четверо участников разбойного нападения на дом не пожалели и 55-летнюю супругу погибшего — Галину. Женщину били, ей также резали лицо.

В Боярской центральной районной больнице пострадавшей оказали медицинскую помощь. От госпитализации женщина отказалась.

Также издание пишет, что во время осмотра тела Полывяного в его одежде нашли крупную сумму денег.

По информации источника, мужчина был в домашнем халате, руки связаны поясом. В кармане халата обнаружили около 20 тысяч гривен.

Также на теле Полывяного судмедэксперты обнаружили многочисленные ушибы, а также переломы ребер.

Напомним, вечером 24 сентября в селе Белогородка Киевской области злоумышленники напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго", избили хозяина и его жену. Нападавшие били супругов, требуя их признаться, где находится сейф.

Не получив информации, они взяли около 15 тыс. гривен, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату, там позже его нашли мертвым.

фото: obozrevatel.com