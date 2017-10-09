Охоту на "укропов" закончили. Боец спецназа рассказал о новых потерях боевиков

Несмотря на кажущееся затишье на востоке Украины, местные боевики и российские наемники на Донбассе на прошлой неделе (2-8 октября) несли ощутимые потери.

Имена и фото уничтоженных террористов боец спецподразделения "Ежик" сил АТО Анатолий Токарев публикует на своей странице в Facebook.

Напомним, по данным Министерства обороны, с 25 сентября по 1 октября были уничтожены 6 оккупантов, еще 15 получили ранения. При этом львиная доля потерь пришлась на район Бахмутской трассы, где занимает позиции 6-й полк противника.