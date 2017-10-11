Снайперы боевиков начали массштабную "охоту" на офицеров ВСУ на Донбассе

В рядах боевиков на Донбассе появились несколько групп российских снайперов, которые охотятся целенаправленно на украинских офицеров, и некоторым даже угрожали через радиоэфир.

Наши воины говорят про особый почерк: сначала обычно стреляет вражеский пулемет, а в паузах целит снайпер боевиков, сообщает ТСН.

Очевидцы рассказывают о неожиданных выстрелах пулями, которые пробивают мешки и легкие укрепления, из-за чего бойцы не могут чувствовать себя в безопасности на собственных позициях. В одном из случаев пулю остановил шлем, поэтому она не стала смертоносной.

Стреляют преимущественно на участке от Павлополя до Водяного.

"Говорят, приехала какая-то группа из 15 снайперов. За офицерами", — рассказывает один из участников АТО.

Боец ВСУ с позывным "Ирбис" говорит, что камеры ОБСЕ ничего не фиксируют.

"Я до этого служил в морской пехоте в Водяном— у нас также камера не фиксировала их обстрелы, и здесь также не фиксирует. Камера начинает фиксировать, когда мы начинаем из стрелкового оружия отвечать", — уверяет военый.

Напомним, в штабе АТо отметили, что противник 15 раз нарушал "перемирие": 4 воина ВСУ получили ранения.

видео: ТСН