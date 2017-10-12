Разложение в "армии" ЛДНР. Комиссия из России начала проверки, ищет "стрелочников"

На Донбассе оккупанты принимают меры для предотвращения падения уровня воинской дисциплины и правопорядка в составе оккупационных войск.

Об этом в ходе брифинга заявил спикер Министерства обороны по вопросам антитеррористической операции (АТО) Александр Мотузяник, сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что в так называемых армейских корпусах начала работу комиссия во главе с заместителем командующего 8 общевойсковой армии по работе с личным составом Южного военного округа ВС РФ.

Командиры звена батальон-рота с недоверием относятся к представителям этой комиссии и убеждены, что в результате проверки будет составлен очередной акт о недостатках с назначением виновных на местах.

Напомним, ранее сообщалось, что охранка ДНР ловит "украинских шпионов", а пропаганда пугает "наступлением" ВСУ.