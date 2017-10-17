Пехота работает в ответ. Волонтер рассказал о ситуации в зоне АТО

Ситуация в зоне АТО сильно осложнилась. Противник обстреливает наши позиции почти по всей линии фронта. И, к сожалению, за сутки у сил АТО есть потери.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

"Двое наших пацанов погибло. Двое раненых", — пишет добровольный помощник украинской армии.

По его словам, противник обстреливает из автоматического оружия, в том числе из пулеметов калибра 12,7 мм и СПГ. Зафиксированы также обстрелы из РПГ минами 82-го калибра.

По линии фронта активизировались ДРГ противника, также сообщает волонтер.

"Один из наших пацанов погиб в результате подрыва. Военным языком: "подорвался на растяжке", — пишет Юрий.

"Наша армия не молчит. Пехота работает в ответ", — добавил Мысягин.

Главред сообщал, что 16 октября ситуация в районе проведения АТО продолжила обостряться. Боевики 36 раз нарушили перемирие, в ответ силовики 28 раз огнем из пехотного вооружения жестко подавляли активность противника.