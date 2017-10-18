В Украине могут ввести новые штрафы для "хитрых" водителей

В Украине уже в ближайшее время для автомобилистов может появиться новый штраф. Наказывать будут водителей, которые скручивают пробег машины на одометре.

Об этом сообщил руководитель главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, сообщаетcя на сайте Hyser.

Чиновник считает, что манипуляции с пробегом по сути являются разновидностью мошенничества. На этом можно заработать, ведь стоимость одной и той же машины с пробегом в 100 тыс. и 300 тыс. км может отличаться на несколько тысяч долларов.

Криклий обратился к депутатам Верховной Рады с предложением внести в Кодекс Украины об административных нарушениях статью, предусматривающую ответственность за скрученный пробег.

Также он пообещал, что в Украине будет создана единая онлайн-база данных автомобилей. Благодаря этому покупатели подержанных автомобилей смогут оперативно узнать интересующую их информацию касательно всех владельцев машин и ДТП с их участием.

Кроме того, руководитель Главного сервисного центра МВД заявил, что в будущем в онлайн-режиме можно будет зарегистрировать автомобиль и получить права.

Отметим, что подобные штрафы существуют в нескольких других странах.

Напомним, в Украине хотят снизить разрешенную скорость транспорта в населенных пунктах до 50 километров в час.

фото: autorambler.ru