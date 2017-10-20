Разведка и оповещение. В Минобороны рассказали, как будут бороться с вражескими дронами

В Украине в районах расположения потенциально опасных военных объектов планируют создать комплексную систему разведки, оповещения и противодействия беспилотникам.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Отмечается, что создание и обеспечение функционирования такой системы намерены обсудить во время встречи руководящий состав командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины и советник Министерства обороны Украины по модернизации наземной инфраструктуры Воздушных сил ВСУ, представитель Министерства обороны Эстонской Республики генерал-майор (в отставке) Валери Саар.

Стороны планируют обсудить вопросы создания и функционирования в Украине комплексной системы разведки, оповещения и противодействия беспилотным авиационным средствам в районах расположения потенциально опасных объектов войск, возможности проведения учений (тренировок) авиации Воздушных сил на аэродроме Эмари (Эстония).

19 октября во время брифинга-презентации представители командования Воздушных сил ознакомили иностранного советника с мероприятиями, которые проводятся в Воздушных силах по вопросам модернизации аэродромной сети, в частности, навигационного и радиотехнического оборудования аэродромов в соответствии со стандартами НАТО, а также обсудили вопросы участия представителей Воздушных сил ВСУ в работе Комитета НАТО ПВО с учетом опыта иностранной стороны.

Напомним, 26 сентября на открытой площадке хранения боеприпасов войсковой части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области произошел пожар и начались взрывы. Пострадали два человека.

23 марта 2017 года на арсенале в Балаклее Харьковской области произошла диверсия, в результате которой детонировали снаряды на военном арсенале. Взрывами были повреждены десятки зданий. Одна жительница Балаклеи во время взрывов погибла в результате падения конструкций дома.

29 октября 2015 года возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов на военном складе в Сватово Луганской области. Вследствие чрезвычайного происшествия погибли 4 человека, из них 3 военных и одно гражданское лицо, 27 человек были ранены, повреждены и разрушены 2,5 тыс. домохозяйства.