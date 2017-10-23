На выходных Украина перейдет на зимнее время

В воскресенье, 29 октября, Украина перейдет на "зимнее" время, предусматривающее перевод часов на 1 час назад.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство Украины постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад. При этом переход каждый раз утверждается отдельный приказом Минэкономразвития.

Напомним, 26 марта, в 3 часа ночи Украина перешла на летнее время.