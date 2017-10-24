В Минобороны назвали вражеские потери: силы АТО за неделю уничтожили 13 и ранили 18 оккупантов

На Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции в период с 14 по 21 октября были уничтожены 13 оккупантов, еще 18 получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, сообщает пресс-служба Минобороны.

"...Стали известны потери российско-террористических войск в период с 14 по 21 октября этого года. И они составили 31 человек, из них невосполнимые, то есть убиты — 13 человек и ранены — 18. Самые большие потери противник понес на Авдеевском направлении", — сказал Лысенко.

Напомним, 23 октября, в районе проведения АТО боевики 22 раза нарушили "перемирие". Украинские воины 15 раз жестко отвечали врагу из вооружения, не запрещенного мирными договоренностями.