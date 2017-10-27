В теле еще есть осколки. Мосийчук сообщил, что его состояние улучшается

Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, пострадавший в результате теракта возле телеканала в Киеве, утверждает, что его состояние улучшается, но из тела еще не изъяты все осколки.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

В то же время нардеп подчеркнул, что боли иногда становятся невыносимыми.

"Доброе утро, украинцы! Жив. Состояние улучшается, но из тела еще не изъяты все осколочные элементы… ", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 октября в Киеве у входа в дом на ул. Адама Мицкевича в Киеве, где расположена редакция телеканала "Эспрессо", произошел взрыв, погиб телохранитель Игоря Мосийчука и подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.

В частности, пострадали народный избранник и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, они попали в больницу. Прокуратура назвала несколько версий преступления.