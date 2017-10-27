"КамАЗ с мешками мяса". Экс-боевик ДНР рассказал, как вывозил уничтоженных террористов

Воспользовавшись программой СБУ "Тебя ждут дома" к мирной жизни вернулся очередной боевик ДНР.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что мужчина вступил в ряды незаконного вооруженного формирования еще в 2014 году.

"Мужчина привлекался к дежурству на незаконных блокпостах боевиков. Впоследствии как водитель он перевозил медикаменты, а также транспортировал раненых и мертвых. Во время одного из таких выездов мужчине пришлось разгружать автомобиль, наполненный мешками с остатками тел боевиков. Это стало отправным моментом в его возвращении к мирной жизни", — рассказали в СБУ.

Напомним, ранее волонтер рассказала о новых потерях врага в зоне АТО.

Видео: Служба безпеки України.