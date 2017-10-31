Открытый перелом, инородное тело. Врач рассказал о состоянии Осмаева

У чеченского добровольца сил АТО Адама Осмаева огнестрельное ранение правой ноги, открытый перелом ноги и "пребывание инородного тела".

Об этом рассказал заведующий отделением травматологии госпиталя МВД, в который прошлой ночью привезли пострадавшего, пишет ТСН.

Издание уточнило, что палата мужчины находится под усиленной охраной, вооруженные силовики не пускают посторонних даже в коридор отделения.

"На протяжении ночи состояние здоровья… Осмаева… не ухудшилось", — говорится в статье.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали Адам Осмаев и его жена — также чеченский доброволец сил АТО Амина Окуева, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".

По факту случившегося правоохранители начали производство по ст. 115 (умышленное убийство), п. 11 (совершенное по заказу) Уголовного кодекса. Узнать больше о преступлении можно здесь.

Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко говорил, что есть две основные версии совершения убийства — действия спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в Украине и месть Осмаеву за то, что он пошел против главы Чечни Рамзан Кадыров, его окружения.

Видео: ТСН