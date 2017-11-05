Подробности взрывов в Днепре. Раненому полицейскому ампутировали ногу

В Днерпе одному из пострадавших в результате взрыва гранаты в Днепре полицейских ампутировали ногу.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил главврач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"В Мечникова доставили одного бойца полиции в крайне тяжелом состоянии. Врачи скорой помощи предотвратили большую потерю крови…Так получилось, что ему под ноги бросили гранату и ногу полностью…разбило кости стопы, голени. После проведения консилиума мы пошли на ампутацию ради спасения жизни. В настоящее время все жизненные функции работают нормально", — сообщил Рыженко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области мужчина бросил в кафе гранату, есть раненые.