Парад планет. В понедельник утром жители Земли смогут наблюдать уникальное явление

В понедельник жители Земли смогут полюбоваться соединением Венеры и Юпитера, сообщает пресс-служба Московского планетария.

"13 ноября утром перед восходом Солнца, в безоблачную погоду, можно увидеть прекрасную картину – соединение Венеры и Юпитера", - говорится в сообщении.

Напомним, с 17 на 18 ноября ожидается максимум одного из известнейших звездопадов – Леониды. Метеорный поток Леониды, названный в честь созвездия Льва, в котором располагается его радиант.