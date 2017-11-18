Памятник чабану, установленный на Одесчине, попал в Книгу рекордов Гиннеса

В Тарутинском районе Одесской области памятник чабану, установленный на территории этнографического комплекса "Фрумушика-Нова", внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире.

Об сообщили в этнокомплексе, пишет УНИАН.

По его данным, идея создания скульптуры принадлежит владельцу комплекса Александру Палариеву, ее высота — 16 метров 43 сантиметра (17,93 м с постаментом), а весит вся конструкция свыше тонны.

"... регистрация рекорда "Самая высокая статуя чабана" состоялась 17 ноября", — сказал сын Палариева Владимир. На изготовление монумента ушло 152 кубометра лабрадорита (разновидность гранита).

Напомним, в декабре 2016 года памятник чабану, который находится на Одесчине, внесли в Национальный реестр рекордов Украины. Монумент создал скульптор из Винницкой области Иван Короленко.

Фото: dumskaya.net