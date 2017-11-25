Ученый озвучил прогноз землетрясений в 2018 году

25 ноября 2017, 11:27

Ученый пояснил, почему в последние годы статистика показывает увеличение количества землетрясений на планете.

Землетрясение в Мексике.

Украинский ученый Александр Кендзера считает, что существенного увеличения количества сильных землетрясений на планете в 2018 году, которые спрогнозировал геофизик Роджер Билхэм, не произойдет по простой причине: притока дополнительной энергии для этого не предвидится.

Такое мнение высказал заместитель директора Института геофизики НАН Украины для "Обозревателя".

"Могу вас успокоить, ничего страшного происходить не будет", — сказал он.

"Дело в том, что, для того чтобы происходило большее количество землетрясений, необходимо, чтобы откуда-то взялось большее количество энергии, необходимой для разрушения геологической среды. Законы термодинамики никто не отменял. Но так как притока энергии не предвидится, ожидать, что произойдет много сильных землетрясений, не приходится", — пояснил ученый.

По его словам, "предсказание землетрясений — очень неблагодарная работа".

"Пока что никто в мире не может похвастаться, что он нашел достаточно надежный способ, с помощью которого можно было бы предсказать все — начиная от места, силы крупного землетрясения и заканчивая временем его возникновения. Но можно предсказать, каким может быть максимальное землетрясение на конкретной территории и, соответственно, предпринять необходимые меры", — пояснил Кендзера.

Он также напомнил о том, что на Земле "двигаются целые материки". Движение огромных плит и их столкновение становится причиной периодических землетрясений в определенном регионе, но "в таких местах из года в год количество землетрясений является примерно одним и тем же. Иногда их больше, иногда меньше, но в сумме энергия за длительный период сохраняется практически постоянно", — заверил он.

Ученый также пояснил, почему в последние годы статистика показывает увеличение количества землетрясений на планете. Причина проста: за счет увеличения количества станций стали фиксировать более слабые землетрясения, которые "пополняют каталоги".

"Если разделить статистику сильных и слабых землетрясений, то окажется, что количество слабых как будто увеличивается, но это связано именно с их более тщательным фиксированием", — подчеркнул он.

Кендзера признал, что скорость вращении планеты — "важная величина, которая способствует увеличению геодинамических процессов — их количества и интенсивности".

"Но нельзя сказать, что это напрямую вызывает землетрясение", — заметил он в контексте выводов американского геофизика.

Он предположил, что частью ученых, которые озвучивают прогнозы апокалиптического характера, движет стремление заработать.

"Если напугать тех, кто дает деньги, то жизнь может стать красивее", — заметил он.

Ранее геофизик Роджер Билхэм из Университета Колорадо в Боулдере пришел к выводу, что на Земле в 2018 году возможен двукратный рост количества землетрясений. По его мнению, землетрясения случаются чаще, если скорость вращения Земли вокруг своей оси несколько уменьшается.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате мощного землетрясения в Мексике погибли более 320 человек.

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предсказание землетрясение Кендзера
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