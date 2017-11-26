Ученые впервые смогут управлять настроением человека через вживленный в мозг имплант

Американские ученые разработали и впервые вживили в человеческий мозг имплант, способный влиять на настроение. В журнале Nature появилась статья, в которой научные сотрудники рассказали о проведенной операции.

Над разработкой и вживлением импланта работали две группы нейробиологов из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Массачусетского госпиталя. Общее руководство над проектом осуществляло Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA)

После проведенных экспериментов и расчетов ученым впервые удалось вживить нейроимплант, способный генерировать электромагнитные волны, благодаря которым удается регулировать поведение и настроение человека. Имплант имеет обратную связь, что позволяет ученым контролировать все процессы.

"Устройство считывает электромагнитное поле мозга, выделяет характерные для разного физического состояния паттерны и создает собственные электромагнитные колебания таким образом, чтобы результирующая собственной электромагнитной активности мозга и импланта создавала колебания с заданными характеристиками", - объясняют ученые в своей статье.

Ученые будут наблюдать за человеком, согласившемся на эксперимент. Сообщается, что уже шесть человек опробовали на себе действие импланта. После тестового периода и обработки результатов, научные сотрудники сделают дальнейшие прогнозы касательно применения устройства. Они предполагают, что имплант можно будет использовать для терапии нервных расстройств, таких как депрессия и посттравматическое расстройство.

Ранее ученые создали микроба-шпиона, способного записывать информацию о событиях в собственную ДНК и передавать ее "потомкам".