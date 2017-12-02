Дороже новинки Apple. Samsung представила смартфон-раскладушку

В Китае южнокорейская транснациональна компания-конгломерат Samsung представила смартфон-раскладушку W2018, он оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835.

Телефон имеет два дисплея с заявленным расширением Full HD и столько же камер — основная 12-ти мегапиксельная, а фронтальная — пяти, пишет Gizmochina.

На презентации Samsung не назвала стоимость "раскладушки". Издание Phandroid сообщает, что гаджет может стоить 2 тысячи 400 долларов, а это дороже, чем новинка американской корпорации Apple — iPhone X, стоимость которого стартует от тысячи долларов.

Напомним, 12 сентября в американском Купертино (штат Калифорния) Apple в своей штаб-квартире представила новые модели iPhone — 8, 8 Plus и X, цена первых двух составляла от 699, а также 799 долларов соответственно.