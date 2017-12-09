В Черкасской области СБУ задержала группировку наркоторговцев, опубликованы фото

В Черкасской области Служба безопасности Украины (СБУ) задержала группировку наркоторговцев.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали в Черкасской участников организованной группировки наркоторговцев", — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, правоохранители установили, что злоумышленники оборудовали в одном из гаражных комплексов "склад" с наркотиками, который был оснащен системой видеонаблюдения и средствами усиленной защиты.

Так, в помещении наркодельцы расфасовывали и хранили психотропы, которые затем курьеры сбывали заказчикам. Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники занимались еще и угоном автомобилей на территории Украины, "перебивали" номерные знаки и продавали их.

Кроме этого преступная группа совершила несколько разбойных нападений на ювелирные магазины. Отмечается, что сотрудники СБУ задержали организатора и двух сообщников во время расфасовки очередной партии наркотиков.

В ходе обысков на "складе" правоохранители изъяли почти 20 кг марихуаны, более 60 г расфасованного амфетамина, почти 100 патронов различного калибра, а также обнаружен угнанный автомобиль элит-класса.

По оценке специалистов, стоимость изъятых наркотиков на "черном" рынке составляет почти полмиллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Чернигове задержали наркоторговцев, которых крышевали полицейские.