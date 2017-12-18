Девять жизней. В Норвегии коту пришлось пройти через стирку в машинке

Животное, на свою беду, забралось в барабан машинки-"автомата".
Кот в Норвегии выжил после того сорокаминутной стирки в автоматической машинке.
Такое сообщение опубликовал норвежский портал NRK.
"Пока глава семьи вышел из комнаты со стиральной машинкой, чтобы забрать дополнительную пару грязных носков, кот Зеро залез в барабан", - говорится в тексте.
Вернувшийся мужчина не заметил кота и выбрал программу для стирки вещей из шерсти, предусматривающую температурный режим в 30 градусов.
Как заявил владелец животного, когда питомца достали после завершения стирки, Зеро был совершенно липким, а также выглядел совсем. Кот совершенно потерял ориентацию в пространстве, его серьезно тошнило.
Хозяева сразу отвезли животное в ветеринарную клинику, а через двое суток Зеро снова вернулся к привычной жизни.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Ближнем Востоке британцы взяли на посольскую службу кота.