Девять жизней. В Норвегии коту пришлось пройти через стирку в машинке

Кот в Норвегии выжил после того сорокаминутной стирки в автоматической машинке.

Такое сообщение опубликовал норвежский портал NRK.

"Пока глава семьи вышел из комнаты со стиральной машинкой, чтобы забрать дополнительную пару грязных носков, кот Зеро залез в барабан", - говорится в тексте.

Вернувшийся мужчина не заметил кота и выбрал программу для стирки вещей из шерсти, предусматривающую температурный режим в 30 градусов.

Как заявил владелец животного, когда питомца достали после завершения стирки, Зеро был совершенно липким, а также выглядел совсем. Кот совершенно потерял ориентацию в пространстве, его серьезно тошнило.

Хозяева сразу отвезли животное в ветеринарную клинику, а через двое суток Зеро снова вернулся к привычной жизни.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Ближнем Востоке британцы взяли на посольскую службу кота.