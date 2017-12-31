Сеть тролит теплый Новый год: зима уже пошла праздновать, вернется в марте

В соцсетях поьзователи тролят теплый Новый Год.

"Погодка совсем не новогодняя", — пишут пользователи Сети.

В Укргидрометцентре тоже не остались в стороне от этой темы.

"Любі мої. На Новий Рік в Україні не вистачає навіть снігу. Такого не було при жодній владі. Коли я стану президентом, то за 70 днів я поверну весь сніг який вкрали бариги. У простих людей сніг буде цілий рік. І його можна буде нюхати." — De_C0d3r (rebornII) (@DeC0d3r) 31 декабря 2017 г.

Давайте перенесемо Новий Рік на март ???

І сніг 100 % буде, і через пару тижнів весна !!! — Дядько Юхим (@Didko_Juxim) 29 декабря 2017 г.

твіт ненависті до ненормальної погоди вже котру зиму поспіль



ЧОГО У ЛИСТОПАДІ СНІГ ВСЕРЕДИНІ ГРУДНЯ СНІГ А НА НОВИЙ РІК ДОЩ І ПЛЮСОВА ТЕМПЕРАТУРА pic.twitter.com/S3yjWB4Px0 — свята інквізиція (@AlesyaKY) 29 декабря 2017 г.





Сніг може бути коли завгодно, хоч у листопаді, хоч у квітні... Але тільки не на Новий рік. — Lena Legovna (@lena_legovna) 26 декабря 2017 г.