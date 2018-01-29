"В жизни такого не видел": Сеть поразило видео крысы, принимающей душ с мылом. Видео

В сети появились снятые на телефон кадры, где крыса моется в кухонной раковине на задних лапах. Животное делает это как человек: обильно намылившись, трет подмышки, животик и голову.

Этот ролик снял диджей Хосе Корреа из Перу, передает Daily Mail.

"Никогда в жизни такого не видел... Крыса мылась около 30 секунд, а потом убежала. Думаю, она просто хотела хорошенько отмыться", — прокомментировал 36-летний Корреа, заставший грызуна на своей кухне.

Ролик собрал миллионы просмотров всего за несколько дней и быстро распространился в Сети.

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