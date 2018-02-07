Спецагент "Кэтмен". В киевский рыбоохранный патруль взяли "на службу" кошку, фото, видео

В киевский рыбоохранный патруль взяли "на службу" кошку по кличке "Ася Рамисовна", которую в соцсети уже прозвали спецаггент "Кетмен".

Об этом сообщил начальник патруля Владимир Мухин в эфире телеканала "112 Украина".

"Ася Рамисовна – это наш общественный инспектор рыбоохраны, который наделен различными полезными способностями, как прибор ночного видения. Можем привлекать ее в спецоперации. Также шутят в социальных сетях, что это утилизатор конфискованной рыбы. Мы очень любим и уважаем эту кошку, она уже взрослая, ей четвертый год. Самое положительное ее качество – она умеет успокаивать, отвлекать от ежедневной трудовой рутины", – рассказал он.

Кошке, по его словам, платят законно выловленной рыбой. "Конечно, мы дарим тепло, любовь и ласку", – добавил Мухин.

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