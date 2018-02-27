"Решила вспомнить детство". В Одессе девушка на остановке прилипла языком к трубе

Во вторник утром, 27 февраля, в Одессе на одной из остановок общественного транспорта на Левитана девушка решила "вспомнить детство" и ради шутки прижалась языком к трубе, он прилип.

Пострадавшей помогли неравнодушные люди, пишет 048.ua.

По данным издания, один из парней купил в ларьке чай и полил язык, чтобы он отлип.

Ранее сообщалось, что в Черновцах водитель маршрутного такси выгнал ветерана АТО на Донбассе Николая Виконского из салона машины, позже воин проучил агрессивного водителя и его коллег.