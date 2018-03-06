Любопытные фото: любовница Путина начала скрывать округлившийся животик

Российская спортсменка-гимнастика Алина Кабаева, которая, по данным французских СМИ, уже воспитывает от президента РФ Владимира Путина двоих детей, начала прятать свою фигуру, появляясь на публике в свободных, не обтягивающих нарядах.

В частности, на турнир Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой спортсменка пришла в черном костюме, скрывающем ее формы. Соответствующие снимки выложены в Instagram-аккаунте гимнастки.

Официальная версия смены имиджа – спортсменка набрала несколько лишних килограммов. На снимке действительно видно, что округлившийся животик Кабаева спрятала под широким пиджаком.

Ранее Кабаева призналась, как следит за фигурой. При этом, по ее словам, она выступает против диет.

Напомним, в СМИ сообщили, что Светлана Лобода беременна от солиста группы Rammstein.

Позднее российский артист Николай Басков рассказал правду о "положении" Светланы Лободы. Также поклонники заметили, что во время номера певица не делала резких движений, передвигалась с осторожностью, и во время танцевальных "па" можно было рассмотреть выглядывающий из-под блузки округлившийся живот.