В России самолет при взлете "растерял" золотые слитки: фото

В России, на Крайнем Севере, в аэропорту города Якутск у самолета "Ан-12" авиакомпании Нимбус при взлете оторвало створку люка, после чего на взлетно-посадочную полосу высыпалось несколько десятков золотых слитков.

Такое сообщение опубликовал портал "Вести" со ссылкой на представителей пресс-службы аэропорта.

В дальнейшем экипаж принял решение о прерывании полета. Самолет приземлился в аэропорту в поселке Маган, расположенном в 12 километрах от Якутска. Сейчас проводится проверка причин инцидента.

Как сообщает Telegram-канал Mash, на борту самолета перевозилось около 9 тонн золота. Его большая часть вывалилась на взлетно-посадочную полосу во время аварии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Закарпатье нашли крупное месторождение золота.